Colocação de procuradores da república em risco de atrasar

O chamado movimento de magistrados, que decorre habitualmente antes do verão, pode sofrer atrasos, com prejuízo para o funcionamento dos tribunais.

Em causa, está o novo estatuto dos magistrados que acaba com a distinção entre procurador-adjunto e procurador, criando uma lista de graduação única.

Em teoria, nessa lista, os procuradores-adjuntos não podem passar à frente de procuradores nas colocações, mas não é isso que está a suceder.

No entender do sindicato, a lista deste ano deve ser corrigida e pede a suspensão parcial do processo ao Supremo Tribunal Administrativo.

A providência cautelar deu entrada no dia 6 junho.