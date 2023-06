País

Concerto dos Maroon 5 condiciona trânsito em Algés

Reprodução/Facebook Maroon 5

PSP alerta para condicionamentos e cortes de trânsito à circulação automóvel previstos para a zona de Algés, entre as 21:00 de hoje e as 02:00 de quarta-feira. Saiba quais são as zonas afetadas.