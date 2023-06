Homem com deficiência sodomizado e agredido com violência extrema em Tomar

Um homem com deficiência foi sodomizado e agredido com extrema violência em Tomar. A Polícia Judiciária está a investigar o caso que está a ser descrito como “bárbaro”. No entanto, ao que a SIC conseguiu apurar, os inspetores ainda não falaram com a vítima.

Na localidade de Paço da Comenda, no concelho de Tomar, um homem com deficiência mental foi gravemente agredido e terá sido sodomizado em público.

A violência foi de tal forma grave que a população fala num "ato bárbaro".

A vítima, que se encontra na casa dos 60 anos, foi transportada de urgência para o Hospital de Abrantes onde continua nos cuidados intensivos.

De acordo com o Centro Hospitalar chegou mesmo a correr risco de vida. As lesões levaram a que o reto e o ânus tivessem que ser reconstruídos, deixando sequelas para o resto da vida.

O caso aconteceu há duas semanas, mas apenas agora veio a público.

A mãe da vítima apresentou queixa-crime na GNR e entretanto a Polícia Judiciária já está a investigar o caso. Até ao momento não houve qualquer detenção.