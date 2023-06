Linha do Douro: eletrificação vai avançar até à Régua

Os operadores turísticos dizem que tem faltado investimento na linha do Douro, que atrai cada vez mais turistas à região, e os autarcas há muito reclamavam dos sucessivos adiamentos das obras. Agora, chegou finalmente luz verde do Governo para começar a modernizar a linha, que para começar vai ser eletrificada no troço entre Marco de Canaveses e a Régua.

A eletrificação é o primeiro passo para a reabilitação de uma linha que até 1988 chegava a Barca D'Alva. Um troço importante para uma ligação há muito sonhada até Espanha, que começa a ver uma luz no fundo do túnel com a abertura do concurso para avançar com o projeto.

Enquanto as obras não avançam, a linha do Douro sofre as dores de crescimento do turismo e revela sinais de saturação. No inverno, com alguns sobressaltos, como descarrilamentos devido ao deslizamento de pedras para a via.