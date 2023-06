Movimentos ambientalistas em protesto contra poluição no Rio Ferreira

Dois movimentos ambientalistas manifestaram-se, este sábado, em Paços de Ferreira. Em causa está a crescente poluição no Rio Ferreira, devido ao mau funcionamento da ETAR. A população pede ações urgentes ao Governo.

Nasce em Paços de Ferreira, banha Paredes e Valongo e desagua em Gondomar, no Rio Sousa, que conduz depois as suas águas até ao Douro. Trata-se do Rio Ferreira, rio que a população diz estar morto.

A culpa, neste caso, não morre solteira: cai sobre autarquia de Paços de Ferreira. Depois da requalificação da ETAR, a poluição e maus cheiros são evidentes há mais de duas décadas. Um ecossistema morto que não abona a favor de quem vive da pesca.

Os movimentos “Mataram o Rio Ferreira” e o “MovrioDouro” juntaram cerca de 100 pessoas numa marcha ao som de um buzinão, que foi desde a Levada do Souto até à ETAR de Paços de Ferreira – um percurso de quatro quilómetros – que alertou para a insuficiente capacidade de tratamento das águas.

A autarquia de Paços de Ferreira reconhece os problemas do equipamento e apresentou uma queixa contra o empreiteiro da obra, o fornecedor do equipamento e o projetista para apurar responsabilidades.

No entanto, diz estar na fase final um equipamento provisório que permitirá o tratamento de efluentes. Uma solução que, ainda assim, não acaba com o problema.