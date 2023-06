Acesso à Lagoa do Fogo, em São Miguel, passa a ser limitado para turistas

O acesso à Lagoa do Fogo, na ilha de São Miguel, Açores, tem novas regras. Os turistas são obrigados a deixar o carro na base da montanha e subir aos miradouros em autocarros próprios para o transporte de visitantes. Quem visita a região queixa-se de falta de informação e sinalética.

A regra é nova e acaba de chegar: os turistas com carro alugado deixam-no no parque de estacionamento, junto à Caldeira Velha, em São Miguel. É aí que apanham um dos dois autocarros disponíveis rumo à Lagoa do Fogo. Quem tem guia turístico não depende dos autocarros disponíveis.

Esta medida pretende reduzir a pressão ambiental sobre uma zona protegida, que é um dos locais mais visitados na ilha de São Miguel. Os turistas foram apanhados de surpresa e queixam-se de falta de informação.

O sistema de autocarros funciona todos os dias das 09:00 às 19:00, sendo as viagens gratuitas para residentes. Para os turistas, a visita à Lagoa do Fogo custa cinco euros – ida e volta.

Os vigilantes da natureza fazem o que podem para proteger a reserva natural, que, diariamente, recebe centenas de turistas. As novas regras já estão em vigor.