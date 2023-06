Ao abandono e vandalizado: que futuro para o histórico Palácio Burnay?

O Palácio Burnay, em Lisboa, pertence ao Estado e está classificado como Imóvel de Interesse Público desde 1982. No entanto, encontra-se completamente abandonado. Há mais de um ano, o tribunal ordenou o encerramento do espaço, que continua a ser constantemente alvo de vandalismo.

A degradação do Palácio Burnay é evidente. Percebe-se que serve de dormitório a quem não tem outro local onde dormir. Segundo a SIC apurou, a PSP já teve de entrar várias vezes no edifício – nos últimos cinco meses, houve pelo menos quatro operações com detenções por invasão de propriedade.

A construção do edifício terá começado em 1701. Ficou pronto antes do grande terramoto de 1755 que atingiu o país e destruiu parte da cidade de Lisboa. Ao longo dos anos Foi palácio de verão dos patriarcas da capital, foi seminário, foi também casa do embaixador de Espanha, entre outras utilizações.

No século XIX, Henrique Burnay comprou o edifício, renovou-o e encheu-o de obras de arte. O proprietário morreu em 1909 e, nos anos seguintes, o Estado português comprou em leilão várias obras de arte. Também o palácio havia de passar para as mãos do Estado, em 1940, através do Ministério das Colónias.

Depois da revolução de abril de 1974, começou a funcionar neste espaço o Instituto Superior de Ciências Sociais e Politicas da Universidade de Lisboa e o Instituto de Investigação Científica Tropical. Em 1982, o Palácio Burnay foi classificado como Imóvel de Interesse Público

Na primeira década de 2000, os serviços públicos que aqui iam funcionando, foram saindo. Até que o Palácio Burnay ficou ao abandono. Foi fechado no final de 2021, depois do Tribunal Administrativo de Lisboa ter dado razão a uma providência cautelar interposta pela associação cívica Fórum Cidadania Lisboa contra os Ministérios das Finanças e da Cultura.

No entanto, as pessoas continuam a entrar no Palácio Burnay e o espaço é recorrentemente alvo de atos de vandalismo. Sobre o futuro deste palácio centenário, pouco ou nada se sabe – se será cedido a um pais irmão ou se será adquirido pela Câmara Municipal de Lisboa.