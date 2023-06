A questão permanece: porque é que António Costa não divulgou na agenda a presença na Hungria?

Constava na agenda divulgada no dia 31 de maio, à hora de almoço, que a hora prevista de chegada ao castelo na Moldávia, que acolheu a Cimeira da Comunidade Política Europeia, seria às 11 horas do dia 1 de junho. O encontro com 46 chefes de estado e de Governo e representantes europeus decorreu durante o dia de quinta-feira.

Mas, o que não se soube até o Observador publicar uma fotografia de António Costa a assistir ao jogo, foi que, na véspera, o primeiro-ministro usou o Falcon da Força Aérea para a deslocação oficial e fez escala em Budapeste, na Hungria, para assistiu à final da Liga Europa.

O gabinete do primeiro-ministro demorou três dias a emitir um comunicado a justificar a presença do primeiro-ministro no jogo a convite do presidente da UEFA.

Perante a crítica dos partidos por se ter sentado ao lado de Viktor Orban, controverso primeiro-ministro da Hungria, São Bento diz que foi o "tratamento protocolar adequado" por parte da UEFA, que o sentou com o homólogo húngaro com quem mantém, naturalmente, relações de trabalho.

Ao que a SIC apurou, o primeiro-ministro falou com Orban durante o jogo e não esteve num dos camarotes, em que no intervalo, o líder húngaro festejou o aniversário.

António Costa nada quis dizer, deixando a oposição a acusá-lo de se esconder atrás do comunicado.

Já Marcelo, que ainda antes do comunicado, falou do caso por mais do que uma vez, desvalorizando a presença do primeiro-ministro no jogo, até porque disse que António Costa o informou.