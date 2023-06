Moradores estão contra novo terminal de cruzeiros em Gaia

O edifício que em tempos foi uma destilaria é, desde 2010, um condomínio fechado e a casa de 80 pessoas. Mas a tranquilidade da zona e a vista para o rio Douro podem ter os dias contados já que no Cais do Cavaco, em Vila Nova de Gaia, está previsto nascer um terminal para embarcações turísticas.

“Estamos contra aquilo que nos parece ser um processo de privatização do rio Douro, uma tentativa clara da APDL [Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo] de transformar o Douro num parque temático, alicerçado num turismo de massas completamente descontrolado”, critica José Mesquita, morador.

O terminal vai poder receber embarcações até 80 metros de comprimento, num projeto assinado por Siza Vieira que inclui um edifício com dois pisos,

um deles destinado à restauração.

“Não há nenhum novo licenciamento, o que vai acontecer é uma redistribuição de barcos que estão com excesso de ancoragem na zona do cais de Gaia e na zona da Alfândega. Há uma redistribuição no rio que eu julgo que tem, aliás, uma vantagem enorme do ponto de vista ambiental”, defende por outro lado Eduardo Vítor Rodrigues, presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia.

O projeto está na área de jurisdição da APDL, promotora do projeto, que por escrito explica à SIC que os investimentos têm em conta “a coabitação das diversas atividades de rio, de forma harmoniosa e aberta às comunidades locais”, integrando atividades económicas relevantes como a turística.

A APDL sublinha ainda que o Cais do Cavaco está alinhado com estes princípios e que ainda está em fase de avaliação de impacte ambiental. Acrescenta que as preocupações dos moradores foram ouvidas, mas que qualquer decisão ou diligência sobre o projeto é ainda prematura.