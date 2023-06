Governo visitou novo hospital central do Alentejo

António Costa visitou as obras dos maiores investimentos no distrito: o novo hospital central do Alentejo e o corredor sul da ferrovia, que vai aproximar o porto de Sines da fronteira espanhola.

A obra, muito desejada na região, envolve um investimento superior a 200 milhões de euros.

Há um ano, Marta Temido, antiga ministra da Saúde, também passou pelo mesmo local, mas desta vez foi Manuel Pizzaro a guiar António Costa na visita a um dos maiores investimentos no distrito de Évora

Mas, antes, o primeiro-ministro e João Galamba passaram pelo Alandroal para ver como estão os trabalhos no corredor sul da ferrovia que vai ligar os portos de Sines, Lisboa e Setúbal a Espanha.

Esta quinta-feira, o conselho de ministros vai aprovar o Plano de Eficiência Hídrica do Alentejo e a reforma da gestão dos museus e monumentos nacionais, no âmbito da capital europeia da cultura, que em 2027 será Évora.