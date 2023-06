Um homem de 61 anos foi encontrado morto em casa esta terça-feira à noite em Cordinhã, concelho de Cantanhede, distrito de Coimbra, com sinais de violência, referiu à agência Lusa fonte da GNR.

O alerta para o incidente foi dado pelas 20:30, quando funcionárias de ação social, que prestavam assistência de rotina ao homem, deram o alerta, explicou fonte do comando territorial da GNR.

Uma patrulha da GNR deslocou-se ao local e o homem foi encontrado morto com sinais de violência, com golpes na zona do pescoço e peito, acrescentou.

A Polícia Judiciária (PJ) foi chamada ao local e tomou conta da ocorrência.