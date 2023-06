Homem morre afogado durante mergulho no Funchal

Um homem morreu esta quinta-feira afogado depois de desaparecer no mar, junto à foz da Ribeira, nas proximidades do Museu de Eletricidade do Funchal, na ilha da Madeira, adiantou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

O alerta para o incidente foi dado pelas 17:18, para o desaparecimento de um homem no mar que estaria a "mergulhar numa zona não balnear", explicou a AMN em comunicado.

"O corpo foi posteriormente encontrado pelos mergulhadores dos Bombeiros Voluntários da Madeira, tendo sido transportado pelos elementos da Polícia Marítima para a Marina do Funchal", referiu ainda, acrescentando que o óbito foi declarado no local pelo delegado da saúde.

Nas operações de busca estiveram uma mota de água da Estação Salva-vidas do Funchal, uma embarcação do Comando-local da Polícia Marítima do Funchal, uma embarcação do SANAS Madeira, assim como um drone do Comando Operacional da Madeira e uma equipa de mergulhadores dos Bombeiros Voluntários da Madeira, divulgou ainda a AMN.