Sírios detidos a bordo de navio português tinham fotografias com kalashnikovs nos telemóveis

As autoridades portuguesas detiveram esta sexta-feira dois sírios suspeitos de terrorismo. Os homens terão ameaçado a tripulação de um navio com bandeira portuguesa e estão a ser ouvidos no tribunal de Instrução Criminal de Faro, para conhecer as medidas de coação.

O porto de Messina, no sul de Itália, terá sido a primeira tentativa de deter os dois suspeitos. O porto não autorizou o desembarque, por não ter pessoal especializado.

A tripulação do "Vestvind" descobriu dois homens escondidos entre a carga. Têm 23 e 24 anos e viajavam clandestinos a bordo do cargueiro, que tinha partido do porto de Izmir, na Turquia.

Depois de serem detetados a bordo, a tripulação encontrou nos telemóveis fotografias de dois com Kalashnikovs.

Oito dias depois, perante a falta de resposta a um pedido de ajuda internacional, as autoridades portuguesas avançaram.

A abordagem fez-se já só à entrada da Zona Económica Exclusiva portuguesa, a 60 milhas ao Sul da costa algarvia.

Os dois clandestinos terão embarcado durante a operação de estiva, ainda na Turquia. As autoridades não esclarecem se estavam armados, apenas que comprometiam a segurança da viagem com destino à Polónia.

Alegam ser sírios, mas não tinham documentos e foram indiciados por vários crimes, entre eles atentado à segurança.