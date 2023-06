Francisco Pinto Balsemão adverte que nem o PSD se “pode encostar à extrema-direita”, nem o PS à extrema-esquerda. O fundador do PSD foi o convidado especial do Bloco Central da TSF onde deixou também o aviso que Portugal está a perder tempo com "casinhos".

A reforma do poder judicial está na lista das prioridades de Francisco Pinto Balsemão, bem com a urgência em descolar da cauda da Europa. O antigo chefe do Executivo nota que existem países que já ultrapassaram Portugal quando há poucos anos atrás se encontravam bastante distantes.

Balsemão diz que PSD deve escolher bem o próximo candidato presidencial

O antigo primeiro-ministro desafia o país a inovar na participação democrática e a envolver os cidadãos. Nesta conversa deixou ainda um recado ao PSD para escolher bem o próximo candidato presidencial e acompanhar a fase final do mandato de Marcelo Rebelo de Sousa.