Rali de Castelo Branco: bombeiros em formação para extrair vítimas de carros de competição

As três corporações de bombeiros que estarão presentes no rali de Castelo Branco estão a receber formação na área de extração de vítimas em carros de competição. A iniciativa partiu da equipa do piloto Pedro Silva, que também é bombeiro.

Pedro Silva tem oito anos de experiência a correr e 16 anos como bombeiro. Sabe, por isso, o quanto é importante a segurança em prova. A aprendizagem da técnica é tão ou mais importante quando é sabido que na maioria das competições não existem equipas especializadas em extração de vítimas.

Aprender e aperfeiçoar técnicas é sempre uma mais valia, essencial para que estes bombeiros possam fazer mais e melhor quando forem chamados a enfrentar situações reais.