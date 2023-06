Três navios abatidos estão a apodrecer há 10 anos em Aveiro

Três arrastões da pesca longínqua estão parados há mais de 10 anos no Porto de Aveiro. São navios abatidos, que precisam de ser desmantelados, mas Portugal não tem essa capacidade.

As autoridades marítimas têm acompanhado a situação. Não há notícia de derrames poluentes e a estanquidade dos cascos não está em risco, mas os acidentes podem acontecer.

O facto de Portugal não ter um estaleiro certificado para abate de navios desta dimensão contribuiu para o arrastar do problema. Os três arrastões terão de ser rebocados para o Norte de Espanha.

Além do Brites, do Murtosa e do São Rafael, há também o antigo Argus em avançado estado de degradação.