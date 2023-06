"Quero uma casa com dignidade, mais nada": família vive na rua há cinco meses

Continua a viver numa rua de Sintra a família que deixou de conseguir pagar a renda de casa depois do valor ter triplicado: passou de 300 para 900 euros. O casal com dois filhos reclama o direito a uma casa com uma renda acessível e diz que não quer estar dependente de subsídios do Estado.

A SIC deu a conhecer o caso a semana passada. Fomos novamente ao encontro desta família, que diz ter recebido várias propostas de ajuda, mas mantém a recusa em aceitar soluções de acolhimento provisórias.

Uma das solução apresentada pela Câmara Municipal de Sintra foi um acolhimento de emergência, que obrigava a família a separar-se. “Eu ficava em Lisboa e resto da familia separada e eu disse que não”, disse Carla Alexandra Barreiras à SIC.

