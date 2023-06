Aljustrel: duas pessoas desalojadas devido a incêndio em habitação

Duas pessoas ficaram desalojadas esta quinta-feira na sequência de um incêndio na habitação onde residiam em Rio de Moinhos, no concelho de Aljustrel, distrito de Beja, disse à agência Lusa fonte dos bombeiros.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo indicou que o alerta foi dado pelas 08:01 e que as duas pessoas foram, na sequência do incêndio, posteriormente deslocadas para casa de familiares.

No combate às chamas estiveram envolvidos 14 operacionais, entre elementos dos Bombeiros de Aljustrel e GNR, auxiliados por seis veículos.