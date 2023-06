É "urgente" reduzir carga fiscal, alerta Iniciativa Liberal

O Iniciativa Liberal também não concorda com as declarações de Christine Lagarde. A Presidente do Banco Central Europeu diz que chegou o tempo de os governos recuarem nos apoios às famílias e à economia.

O líder do partido, Rui Rocha, sugere que o Governo português se foque no que consegue controlar e baixe os impostos.

"Não faz muito sentido como Christine Lagarde fez, estar a expor publicamente as culpas de quem é a culpa. Até porque o próprio Banco Central Europeu tem tido alguma responsabilidade e, portanto, também não pode estar isento de culpas. Mas eu acho que isso é o menos importante nesta matéria, porque de facto, para o bem ou para o mal, a capacidade de Portugal influenciar a política de taxas do Banco Central Europeu é relativamente reduzida. Há uma coisa que nós temos capacidade de influenciar internamente, que é nomeadamente a questão dos impostos. As poupanças estão a ser retiradas a um ritmo muito assinalável da banca. O saco de compras dos portugueses sai do supermercado cada vez mais vazio e, entretanto, temos estado com arrecadação de impostos recorde. Aqui, sim, é onde nós podemos atuar, onde o país tem capacidade de atuação direta e, portanto, é uma urgência nacional que esta carga fiscal, nomeadamente a carga fiscal sobre o trabalho, seja reduzida.