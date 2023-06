Falta de famílias de acolhimento: BE pretende "retirar os entraves legais que atualmente existem"

Com o objetivo de proteger as crianças e jovens à guarda do Estado e reduzir o número de institucionalizações, que são "mais de 95%", o Bloco de Esquerda (BE) agendou para esta quinta-feira um debate parlamentar no qual propõe alterações à lei. Em entrevista na SIC Notícias, Pedro Filipe Soares, explica qual a realidade e quais os objetivos da proposta do Bloco, sempre com o objetivo de “garantir que em primeiro lugar está sempre a salvaguarda dos direitos das crianças”.

O deputado do BE começa por referir a importância das famílias de acolhimento e de “retirar os entraves legais que atualmente existem e que são conhecidos por todos” e cita alguns exemplos.

“Há um entrave que diz que as famílias de acolhimento não podem ser candidatas à adoção e, por isso, alguém que tenha essa pretensão automaticamente se exclui no processo de se tornar família de acolhimento. Há aqui logo uma retirada de universos possíveis”.

“Há um conjunto de entraves até económicos para que algum familiar possa assumir a cargo uma criança de um outro familiar, porque não tem, por exemplo, o mesmo tipo de apoios que tem uma família de acolhimento formal ou até aquilo que o Estado comparticipa para uma instituição.”

Urgência da mudança em prol da salvaguarda dos direitos das crianças

“Há aqui restrições legais que poderiam e, no nosso caso, achamos que devem ser retiradas para alterar drasticamente a nossa realidade, porque de outra forma vamos manter tudo como está e tudo como está não agrada a ninguém, nem sequer às instituições, porque percebem que estão sobre carregadas de trabalho a quem acompanha as crianças no concreto, percebe que o seu acompanhamento poderia ser melhor caso houvesse uma possibilidade de ter um acompanhamento mais próximo, mais direto, mais familiar e, por outro lado, o próprio Estado quando analisa estas circunstâncias e até nos acordos internacionais que faz, percebe que se deveria dar prioridade às famílias de acolhimento para a estatística, demonstra que isso não acontece”, explica Pedro Filipe Soares.

O deputado bloquista sublinha que o importante é “garantir que em primeiro lugar está sempre a salvaguarda dos direitos das crianças, não é o direito da família de acolhimento, não é os direitos do Estado, não é sequer questões económicas e os direitos da criança”.

Várias destas crianças institucionalizadas estão em processo de adoção, outras poderão regressar às suas famílias biológicas, caso os processos de que estão a decorrer assim o determinem. “Para facilitar a adoção destas crianças. Há um conjunto de matérias que podem e devem ser agora alvo de debate, partindo do pressuposto que é, nós temos uma taxa de institucionalização de crianças muito elevada”, defende Pedro Filipe Soares.



As iniciativas do Bloco de Esquerda foram trabalhadas “com um conjunto de cidadãos e cidadãs que acompanham diariamente esta realidade e há um conhecimento no terreno que também serve para melhorar o processo legislativo”, sublinha.