Leis de adoção e acolhimento: BE quer alargar apoios financeiros (e não só)

O Parlamento discutiu esta quinta-feira alterações às leis de adoção por inicitiva do Bloco de Esquerda (BE). Os bloquistas querem alargar os apoios financeiros concedidos pelo Estado e alterar os impedimentos para a candidatura a famílias de acolhimento.

Com o objetivo de proteger as crianças e jovens à guarda do Estado e reduzir o número de institucionalizações, que são "mais de 95%", o BE agendou para o debate parlamentar para propor a alteração às leis, tendo-se juntado propostas da IL, PCP, PAN e Livre.

Para dar "as melhores das condições a crianças e jovens que estão a cargo do Estado", o BE apresenta quatro iniciativas legislativas, sendo um projeto de lei e três de resolução.

"Retirar o impedimento de que, famílias que estejam à espera para o processo de adoção, não possam ser também famílias de acolhimento. Pretendemos que esse impedimento que atualmente existe, e que não faz sentido, seja eliminado da lei e que famílias de acolhimento também possam ser candidatas à adoção e, dessa forma, aumentar o número potencial de famílias de acolhimento", explicou a propósito do projeto de lei.

Através da mesma iniciativa, o BE quer acabar com "as restrições legais para que o Estado apoie famílias que, pertencendo ao mesmo quadro familiar de uma determinada criança, se ficarem com ela a seu cargo - um padrinho, um tio mais afastado, um primo mais afastado - não têm o mesmo apoio pecuniário que tem uma família de acolhimento".

"Essa dificuldade económica por vezes limita as possibilidades de encontrar saídas que não levem para a institucionalização da criança e, desse ponto de vista, queremos também retirar esta limitação legal", detalhou.

Programa nacional para prevenção de maus tratos na infância

Quanto aos projetos de resolução (sem força de lei), o BE propõe a criação do programa nacional para a prevenção dos maus tratos na infância e "garantir também que, na formação que é dada a famílias de acolhimento e de adoção, se possa dar uma maior facilidade para que crianças de uma idade mais avançada possam ser adotadas".

"Ainda no quadro da formação é importante para jovens institucionalizados que, na sua passagem para a vida independente, lhes seja garantida a formação necessária para eles fazerem essa transição", acrescentou.

Para Pedro Filipe Soares, os números das institucionalizações são "tão fortes e tão pesados" que obrigam a uma reflexão de toda a sociedade.

Ainda assim, muitos levantaram dúvidas quando às iniciativas do BE que propõe também acabar com as restrições legais para que o Estado apoie de igual forma as famílias que fiquem com crianças pertencendo ao mesmo quadro familiar.

As críticas

As principais críticas partiram do PS que, nas primeiras intervenções, não deixou claro se iria viabilizar as propostas, tendo acabado por manifestar-se, pela voz da deputada Patrícia Faro, "disponível para o debate na especialidade, ainda que o Governo esteja a trabalhar nesse sentido".

Mais tarde, a socialista Marta Temido acrescentou que "as alterações propostas não ajudam ao resultado pretendido", argumentando que confundem tipologias distintas de acolhimento das crianças e jovens de acolhimento.

Pelo PSD,