Escritor Joel Neto denuncia chefe de gabinete dos Açores por ciberbullying

O escritor Joel Neto apresentou uma queixa na justiça contra o chefe de Gabinete da secretária regional da Educação dos Açores. Em causa, estão insultos e ameaças escritas enviadas ao escritor que diz temer pela sua segurança e da família.

A história de Jénifer ou a Princesa da França traça um retrato da pobreza nos Açores. O livro e as opiniões públicas de Joel Neto terão sido o gatilho para o que chegou às mãos e aos olhos do escritor açoriano.

Na queixa, consultada pela SIC, entregue no Departamento de Investigação e Ação Penal de Angra do Heroísmo, Joel Neto diz recear pela sua segurança e da sua família à conta de "uma série de mensagens hostis" com uma "longa lista de acusações e insultos, concretizada com um ameaça expressa".

Para além disso, escreve que a denúncia serve também para "defender o exercício da opinião livre nos Açores".

À SIC, o escritor confirma a queixa, mas prefere não comentar o caso.

Tentámos contactar António Bulcão, chefe de Gabinete de Sofia Ribeiro, mas sem sucesso e a Secretaria Regional da Educação e dos Assuntos Culturais também recusou qualquer declaração sobre o caso.

Fonte do gabinete avança à SIC que não prevê substituir o chefe de gabinete alvo da denúncia na justiça.