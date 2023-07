Hospital privado CUF Descobertas sem número mínimo de obstetras exigido

O Hospital de Santa Maria está a transferir grávidas para os hospitais privados, por falta de médicos. No entanto, os privados a quem o Estado está a pagar para fazer partos também estão a funcionar com menos médicos do que seria suposto. Duas obstetras do Hospital CUF Descobertas dizem que está em causa a segurança das grávidas e pedem um reforço das escalas.

No domingo surgiu a notícia de que as grávidas do Hospital de Santa Maria, de baixo risco, serão transferidas para os privados.

Porém, depois de assistirem uma grávida reencaminhada pelo Hospital de Santa Maria, duas obstetras do Hospital CUF Descobertas, escreveram um longo texto num grupo do WhatsApp, que partilham com outros médicos do mesmo hospital privado.

"Bem sabemos que a Administração não pode recusar prestar ajuda ao Estado. Nós também achamos que devemos prestar ajuda (pelas parturientes) mas, nunca colocando em risco as boas práticas e levando à transformação de um hospital privado de qualidade numa outra realidade".

Ora, o Hospital de Santa Maria está a transferir grávidas para os hospitais privados, porque as escalas estão reduzidas a três obstetras, quando deveriam ser cinco. Contudo, segundo as médicas da maternidade CUF Descobertas, padece do mesmo mal.

Uma portaria de 2014 estabelece que as "unidades com urgência permanente e aberta ao exterior (...) que recebam grávidas com mais de 32 semanas de gestação" têm como "requisitos obrigatórios a presença física por turno de três obstetras".

A SIC perguntou à CUF Descobertas se pretende reforçar as equipas de modo a cumprir o que está previsto por lei, mas a pergunta ficou sem resposta. O hospital privado optou por salientar que entendem estar cumpridas as condições para continuar a receber grávidas encaminhadas pelo SNS.

A opinião oficial do hospital privado não reflete os receios das médicas que esta semana fizeram o parto a uma das grávidas transferida pelo Hospital de Santa Maria.

A SIC pediu entrevistas às duas obstetras da CEF Descobertas, mas nenhuma aceitou falar publicamente sobre o caso.