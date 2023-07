“Portugal e Lisboa continuam a ser um belo sítio para se engravidar e ter filhos”, diz Pizarro

O ministro da Saúde, Manuel Pizarro, garantiu, nesta quinta-feira, que apesar da "conflitualidade indesejada" no serviço de obstetrícia do Hospital Santa Maria, em Lisboa e depois de a direção ter sido afastada, a maternidade está em pleno funcionamento.

"Tema essencial é garantir às pessoas que, apesar da conflitualidade que existe e é indesejada e indesejável, a maternidade está em funcionamento. As pessoas que necessitarem de lá recorrer podem", afirmou Manuel Pizarro, quando questionado sobre o pedido feito pelos médicos para que interviesse na readmissão da direção então afastada.

O ministro, que falava aos jornalistas à margem da inauguração da Unidade de Saúde de Eixo, em Aveiro, afirmou apenas que quando a capacidade daquele serviço hospitalar "tiver excedida" o Ministério da Saúde tem, "felizmente", um conjunto de acordos com hospitais públicos e privados na capital para que, "se em algum caso for necessário recorrer, isso acontecer com tranquilidade para as mães".

“Portugal e a cidade de Lisboa continuam a ser um belo sítio para se engravidar e ter filhos”, afirmou o ministro da Saúde.

Pela resposta, parece que Manuel Pizarro não pretende satisfazer o pedido que lhe foi endereçado esta semana, numa carta assinada por 29 médicos do Hospital Santa Maria, a pedir uma intervenção "pessoal, direta e urgente" para que a direção afastada seja readmitida.

Os signatários colocam ainda em causa a necessidade de fazer urgências no São Francisco Xavier a partir de 1 de agosto, quando as obras do bloco de partos de Santa Maria podem só começar em setembro, ou outubro.

O conflito terá desenvolvimentos na próxima quarta-feira, quando Diogo Ayres de Campos for ouvido na comissão de saúde na Assembleia da República.