Portugal rompe acordo de reciprocidade com advogados do Brasil: "Atitude colonialista"

A Ordem dos Advogados de Portugal anulou o acordo de reciprocidade com a Ordem do Brasil. O presidente da Ordem brasileira diz que é uma atitude colonialista, mas a bastonária portuguesa diz que a reação brasileira é lamentável.

A Ordem portuguesa anulou unilateralmente o acordo de reciprocidade, após cinco meses de negociações para alterar os regulamentos.

Em comunicado, o presidente da Ordem brasileira diz ter sido surpreendido pela decisão, referindo que durante toda a negociação se opôs a mudanças que validariam textos discriminatórios e preconceituosos contra advogadas e advogados brasileiros. Fala numa mentalidade colonial, que já foi derrotada e só encontra lugar nos livros de história. Mas, bastonária portuguesa rejeita as acusações.

“Os comentários do meu homólogo são absolutamente infelizes e lamentáveis”, referiu a bastonária da Ordem dos advogados, Fernanda de Almeida Pinheiro.

A bastonária explica que o objetivo inicial era aperfeiçoar o acordo, contrariar diferenças notórias na prática jurídica nos dois países e o uso indevido da cédula.

Sérgio Martins é advogado, brasileiro, exerce em Portugal há cinco anos e não concorda com as acusações de atitude colonialista, mas lamenta os efeitos futuros do fim de acordo.

Perante o argumento de uso indevido das cédulas profissionais, diz o advogado que vai pagar o justo pelo pecador.

O fim do acordo de reciprocidade não afeta os profissionais que já exercem em Portugal ou no Brasil.