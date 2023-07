Presidente da República vai ser visto por cardiologista após desmaio

O Presidente da República vai ser visto esta sexta-feira por um cardiologista, avançou o próprio numa declaração aos jornalistas, esta quinta-feira, em Cascais.

Marcelo Rebelo de Sousa adianta que os resultados gerais do holter estão bons, mas quer confirmá-los com o cardiologista.

“Só soube os resultados agora mesmo. O médico disse-me que em termos gerais estava bem”, afirmou.

O chefe de Estado disse ainda que se sentiu bem durante todo o dia.

“Passei bem a noite, deitei-me mais cedo do que o habitual, mas trabalhei até lá. (…) Acordei cedo como de costume. Sinto-me bem”, confessou.

Esta quinta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa teve uma audiência com o primeiro-ministro, António Costa, onde falaram sobre a política interna e externa.

Presidente da República cancela agenda

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, cancelou as deslocações ao Porto e a Aveiro, na sexta-feira, e a Tomar, no domingo, depois da indisposição de quarta-feira que o levou a ser observado no hospital.



Na sexta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa tinha previsto deslocar-se ao Porto para uma iniciativa inserida nas comemorações do centenário da morte de Guerra Junqueiro e a Aveiro para o Encontro Ciência 2023.

No domingo, estava na agenda do Presidente da República uma deslocação a Tomar para a Festa dos Tabuleiros.

“Não irei à Festa dos Tabuleiros porque é uma exposição muito longa, cansativa e com muito sol”, justificou.

Estes cancelamentos acontecem por precaução e depois de, esta quarta-feira, o chefe de Estado ter desmaiado no fim de uma visita à Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, no concelho de Almada, distrito de Setúbal, e esteve quatro horas no Hospital de Santa Cruz, no concelho de Oeiras, distrito de Lisboa, onde deu entrada de ambulância.