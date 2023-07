Entidade para a Transparência sem luz, água e internet cinco meses depois

Aprovada em 2019 e quase cinco meses depois da tomada de posse da direção, a nova Entidade para a Transparência continua sem local para trabalhar. As instalações no Palácio do Grilo precisam de um contrato de arrendamento com a universidade de Coimbra.

Contudo, esse contrato depende do Governo e como o processo ainda não está concluído, não há sequer água, luz e internet.

O Governo promete resolver o problema a curto prazo, mas não adianta nenhuma data. Apenas defende que está à procura de uma solução equilibrada para a entidade e para a universidade de Coimbra.

Quanto à plataforma onde vão ser inseridos os dados dos políticos, não vai permitir cruzamento de dados, o que pode dificultar a identificação de conflitos de interesses.

Ao Expresso, o Tribunal Constitucional e a nova entidade dizem que legalmente a plataforma não poderia cruzar dados de informação reservada que não tenha sido declarada pelos próprios.

Chegou a estar previsto que a Entidade para a Transparência começasse funcionar em fevereiro, mas até agora, nada. Desta forma, as declarações continuam a ser entregues em papel e fiscalizadas pela secção do Ministério Público junto do Tribunal Constitucional.