Caldas da Rainha contra a construção de um novo hospital no Bombarral

A Câmara Municipal das Caldas da Rainha está contra a construção de um novo hospital no Bombarral porque não quer o encerramento do hospital do concelho.

Durante a última noite, foram colocadas faixas negras em vários edifícios municipais.

O autarca, Vítor Matos, diz que é uma forma mostrar que estão de luto pelo Hospital do Oeste e acredita que a decisão ainda pode ser revertida.

Há cerca de duas semanas, o ministro da Saúde anunciou a construção de um hospital no Bombarral, num prazo de cinco anos.