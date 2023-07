Foi diagnosticada com Parkison, mudou-se para Portugal e pratica fitboxing para resistir à doença

Há cada vez mais estrangeiros que decidem vir viver para Portugal. É o caso de Michel Ferinet, que chegou há um ano e meio. Pouco tempo antes de se instalar em terras portuguesas, recebeu o diagnóstico de Parkinson e foi por cá que encontrou uma forma de resistir às adversidades da doença: o Fitboxing.

Michel e o marido decidiram mudar-se para a Europa para ficarem mais próximos da filha que tinha começado a trabalhar em Londres. Inglaterra nunca foi opção para o casal, mas Lisboa sim, a cidade que já conheciam.

O boxe, que começou por praticar nos Estados Unidos por Zoom durante a pandemia de covid-19, deu-lhe o alento para avançar com a mudança. No Ginásio Clube Português encontrou o grupo ideal que não a deixou desistir.

Michel pratica Fitboxing três vezes por semana e ainda arranja tempo para umas aulas particulares. Segue a fisioterapia necessária e o acompanhamento médico em Portugal que considera muito superior ao norte-americano.

No Fiboxing, Michel encontrou a arma de resistência à doença, mas acredita, sobretudo, que cada um deve procurar no desporto, seja ele qual for, a energia transformadora e perseverante.