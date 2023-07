Incêndio urbano em prédio obriga a evacuar rua no Porto

Um incêndio no quinto andar de um prédio na Rua do Capitão Pombeiro, em Paranhos, no Porto, obrigou hoje à evacuação do edifício, revelou à Lusa fonte dos Bombeiros Sapadores e do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto.

O alerta foi dado pelas 14:00 e, no combate às chamas, para além dos Sapadores, estão os Bombeiros Portuenses, acrescentou a fonte do regimento.

Por precaução, a rua foi cortada ao trânsito, revelou à Lusa fonte da Polícia Municipal, que deu conta ainda de dois feridos ligeiros e da tentativa de resgatar uma terceira pessoa, que se encontra no telhado do prédio.

Segundo a página da Proteção Civil estão no combate às chamas 25 bombeiros apoiados por oito viaturas.