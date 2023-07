País

População preocupada: construção de linha ferroviária de alta velocidade destruirá várias casas

Há mais de um mês que as populações conheceram as propostas do estudo prévio do troço entre Soure e Oiã. Em casal Carrito, no concelho de Condeixa, um dos traçados destruirá casas, a sede da associação e até a capela.