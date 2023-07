Beja tem o único hotel dedicado a crianças do país

A cidade de Beja tem um hotel que é dedicado apenas a crianças. Apresenta uma entrada diferente, onde é o Rei Neptuno a dar as boas vindas.

No hotel o cliente é a criança e os pais só vêm acompanhar. O objetivo é que os adultos tenham descanso e, apesar de ser um hotel dedicado às crianças, há várias atividades para os pais em toda a herdade.

As piscinas já foram elegidas como uma das melhores atrações no hotel. O hotel único no país tem sido um sucesso e no mês de agosto já tem uma taxa de ocupação superior a 90%.