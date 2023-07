Praia da Costa Nova recebe Festival do Marisco

Na praia da Costa Nova, em Ílhavo, está a decorrer o Festival do Marisco. O evento é organizado há 15 anos por um clube desportivo local.

A organização conta servir durante o festival mais de duas toneladas de marisco. A variedade é grande e aos clientes servem-se duas opções de mariscadas: a normal e a especial. A especial custa 80 euros e inclui lagosta e uma garrafa de espumante.

O Festival do Marisco da Costa Nova é organizado pelo Illiabum, um clube de Ílhavo com tradição no basquetebol.

Além das mariscadas, o festival tem também uma cozinha de entradas: camarão salteado, pataniscas de bacalhau ou ostras são algumas das opções da lista de petiscos.

A qualidade do marisco e o ambiente animado deram fama a este festival, que se tornou um clássico de Verão na praia da Costa Nova.