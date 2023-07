A Rádio Altitude da Guarda mantém emissões regulares há 75 anos. O aniversário foi assinalado em contexto de grande dificuldade para sobreviver, mas ainda assim, em festa.

É a rádio com emissões regulares mais antiga do país e na noite deste sábado houve espetáculo no Paço da Cultura para celebrar com amigos e seguidores.

Sete décadas depois do início, vivem-se os novos tempos na era digital com uma redação única a trabalhar para a rádio e para o jornal O Interior.