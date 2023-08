Francês de 49 anos morre em praia não vigiada de Loulé após sentir-se mal no mar

Um homem de 49 anos morreu no domingo numa zona não vigiada entre as praias de Vale do Lobo e Loulé Velho, anunciou a Autoridade Marítima Nacional (AMN), atribuindo a causa da morte a uma alegada paragem cardiorrespiratória.

As autoridades foram informadas pelas 18:45 de que o homem, de nacionalidade francesa, estava em dificuldades, tendo sido retirado da água por banhistas "depois de alegadamente se sentir mal enquanto estava a banhos", refere a AMN em comunicado.

Apesar dos esforços de elementos do Comando local da Polícia Marítima de Faro, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), nadadores-salvadores do dispositivo de assistência a banhistas da Câmara de Loulé e da Cruz Vermelha acionados para prestar socorro à vítima, esta acabaria por morrer, precisou.

"O homem foi assistido no local pelos nadadores-salvadores até à chegada do INEM, que deram continuidade às manobras de reanimação, não tendo sido possível reverter a situação", lamentou a Autoridade Marítima.

Declarada a morte do homem pelo médico do INEM que se deslocou ao local, o corpo da vítima foi transportada para o Instituto de Medicina Legal de Faro pela Cruz Vermelha de Faro, acrescentou.

A AMN salientou ainda que foram acionados para o local elementos do Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima para dar apoio aos familiares da vítima.