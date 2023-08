Nasceu a primeira criança concebida em Portugal, através de inseminação pós-morte. Depois de uma batalha legal vencida, o Guilherme, nasceu ontem de manhã, saudável e com quase quatro quilos e com o nome escolhido pelo pai.

Foi através do Instagram que a mãe, Ângela Ferreira, deu a notícia de um sonho realizado.

"Hoje o nosso mundo ficou mais iluminado. É um rapagão cheio de saúde obrigada meu amor @hugonevesferreira por me teres escolhido para este sonho!".

O pai, Hugo, morreu de cancro aos 29 anos. Antes, quis preservar sémen no Hospital de São João do Porto e deixou por escrito a autorização para que a mulher pudesse engravidar por inseminação mesmo após a sua morte.

O desejo do casal de ter um filho esbarrou na lei da Procriação Medicamente Assistida que não permitia a inseminação com sémen de um dador morto.

Em 2020, Ângela Ferreira conseguiu reunir numa petição mais de 100 mil assinaturas. A luta do casal foi protagonista de uma série documental televisiva, vários partidos foram solidários e, após um veto do Presidente da República, a alteração do diploma foi aprovada em 2021.

Passou a ser permitida a conceção de embriões com sémen de dador falecido. Na altura, Ângela regressou ao Hospital de S. João. Quase quatro anos depois da morte do marido, conseguiu engravidar.

Guilherme, nome escolhido pelo pai, certo de que haveria de ter um rapaz nasceu no dia 16 de agosto minutos depois das 11:00 no centro materno infantil do Norte por cesariana.

São 50 centímetros de gente com quase quatro quilos. Um recém-nascido que carrega já o peso de ser o fruto de uma história de amor interrompida.

O primeiro bebé concebido em Portugal através de inseminação pós-morte.