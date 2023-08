As vindimas já arrancaram em quase todas as regiões, este ano mais cedo do que o habitual. Na Quinta do Soalheiro, em Melgaço, os visitantes podem participar na apanha da uva e conhecer o processo de produção do Vinho Verde.

O solo granítico, a chuva, as temperaturas amenas e as variações de relevo são os ingredientes do micro-clima que torna esta zona tão especial.

Há vinhos verdes para todos os gostos e ninguém resiste à frescura do Alvarinho, nem mesmo os apreciadores de vinho estrangeiros.

No Soalheiro, as vindimas arrancam a 23 de agosto. De 1 a 15 de setembro, a quinta oferece uma experiência imersiva para todas as idades.

Os visitantes podem conhecer o processo de vinificação e até participar na apanha da uva. Para terminar em beleza, há uma degustação de diferentes mostos e vinhos.