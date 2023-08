Agenda do Trabalho Digno: registo de trabalhadores domésticos disparou

O registo de trabalhadores domésticos disparou desde que as medidas da Agenda do Trabalho Digno entraram em vigor. Nos meses de maio, junho e julho foram registados 7.300 empregados domésticos.

Os dados do Ministério do Trabalho e da Segurança Social mostram que o número de novos registos aumentou mais de 194% em comparação com o ano passado.

Estes novos registos fazem parte do universo de 109 mil trabalhadores domésticos em Portugal, dos quais cerca de 97% são mulheres.

A lei prevê que “as entidades empregadoras que não comuniquem à Segurança Social a admissão de trabalhadores nos seis meses seguintes ao prazo legalmente previsto, podem ser condenadas a pena de prisão até três anos ou multa até 360 dias”.

Nesta situação estão todas as entidades empregadoras de todas as atividades, incluindo o serviço doméstico.

A lei em vigor até aqui já previa que todos os trabalhadores deste sector deveriam ser registados na Segurança Social. A diferença é que desde o início de maio, a ausência de comunicação do início da atividade por parte da entidade empregadora constitui crime.

De acordo com a lei, um trabalhador doméstico é aquele que presta serviços a outrem, sob a sua direção e autoridade. Isto inclui atividades como cozinhar, lavar a roupa, limpar a casa e tratar de crianças ou idosos.