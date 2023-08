Ainda há restrições da covid-19 em vigor no atendimento nos serviços públicos

Um ano e meio depois do fim das restrições da pandemia, há serviços públicos que continuam a atender por marcação e por vezes é preciso esperar semanas ou até meses para conseguir vaga.

A Ordem dos Advogados insiste que é um sistema ilegal, o Governo diz que é o processo de digitalização que está em curso e os sindicatos garantem que o problema é a falta de pessoal.

“O atendimento é feito aqui na entrada, sem condições, com o resto do pessoal em fila, a ouvir o que nós dizemos. Isto não se coaduna com o dever que temos de sigilo profissional. Não é simpático, não é agradável para um contribuinte estar aqui a tratar de assunto de dívida fiscal e estar aqui uma dúzia de utentes ao lado a perceber qual é o problema dele”, diz à SIC o advogado Rui Jorge Santos.