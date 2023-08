Milhares de pessoas assistiram ontem ao cortejo etnográfico em Viana do Castelo. O desfile integra as comemorações da Nossa senhora da Agonia.

Com apenas 1 mês e meio, a pequena Laura rouba as atenções. Segue os passos da irmã Ariana, que com o traje da bisavó desfila pelo terceiro ano consecutivo

São mais de 3.000 os figurantes no cortejo etnográfico. Este ano foi homenageado o museu da cidade.

E cortejo que é cortejo tem de ter broa, vinho, música e muito boa disposição.