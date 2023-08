Passeio de Caiaque na Ria de Aveiro juntou 300 participantes

Não é a bailar, mas a caminhar que se faz o arranque. Para aquecer, começam com quilómetro e meio, a pé, desde o Esteiro da Ribeira de Veiros, em Estarreja, por trilhos que acompanham a ria de Aveiro. São 300 participantes.



Organizado pela união de freguesias de Beduído e Veiros, vai na 13ª edição. O passeio de caiaque quer promover o contacto com o património náutico e as espécies, desta vez mais escondidas, como o sol.

Já perto do fim, atravessam o Largo do Laranjo, um dos maiores espaços de águas abertas salgadas de Portugal. A experiência terminou onde tinha começado. Para alguns, mais molhada do que o previsto.