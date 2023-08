Despiste de camião condiciona trânsito na A2

O alerta foi dado às 13:28 desta segunda-feira. Um veículo pesado, que transportava pedra e areia, despistou-se na A2, no sentido Norte-Sul. De acordo com o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Península de Setúbal, o condutor do camião sofreu apenas ferimentos leves.

A carga do camião, que se espalhou na via, obrigou ao corte da circulação junto ao local do despiste.

As operações de limpeza estão em curso, estando ainda condicionadas as duas vias à direita e ainda cortada a saída da A2 para o Fórum Almada.

As viaturas circulam apenas, no sentido Norte-Sul, pela faixa da esquerda.

No local esteve a GNR, Brisa e os Bombeiros de Cacilhas.