Francisco Pedro Balsemão: "Na Impresa o comentário e a análise só têm um dono e apenas responsabilizam quem os proferir"

Francisco Pedro Balsemão, CEO do grupo Impresa que detém o Expresso e a SIC, escreveu este sábado um artigo de opinião no Público onde reage às declarações do empresário Mário Ferreira em entrevista ao Público. “Na Impresa o comentário e a análise só têm um dono e apenas responsabilizam quem os proferir”, garante afirma Balsemão. Sublinha ainda que, na Impresa, “valorizamos mais a liberdade e a independência do que Mário Ferreira, pelos vistos, consegue conceber”.

Numa entrevista na edição de 23 de agosto do Público, Mário Ferreira, que é presidente do conselho de administração da Media Capital, considerou “inaceitável que um canal concorrente permita e até incentive que um determinado elemento vá para lá fazer falsas acusações, levantar suspeitas que acabam por ser muito vantajosas para o grupo Impresa”, referindo-se ao espaço de opinião de Ana Gomes, que é comentadora na SIC Notícias.

O CEO da Impresa considerou as declarações de Mário Ferreira como sendo “falsas, caluniosas e ofensivas”. Francisco Pedro Balsemão frisa que “na Impresa não usamos espaços de informação ou de comentário para denegrir ou atacar pessoas, instituições ou concorrentes”, rejeitando a possibilidade de instrumentalização de comentários por parte de acionistas e gestores.