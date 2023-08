Cortejo de São Bartolomeu enche ruas do Porto

Cumpriu-se, durante a manhã deste domingo, no Porto, a tradição do cortejo de São Bartolomeu, que termina no mar com um banho santo e que este ano se candidata a Património Imaterial da UNESCO.

Na edição deste ano estiveram presentes mais de 500 participantes. Ao longo da marginal, na Foz do Douro, o cortejo atrai milhares de pessoas

para verem os trajes antes de chegarem ao mar.

Diz a lenda…

Segundo a lenda, com o Diabo à solta, o banho nas águas onde São Bartolomeu encarnava seria milagroso e protetor de todos males.

Com mais ou menos devoção, os figurantes deste cortejo cumprem mais uma vez o que é a tradição e, em segundos, desfaz-se no mar gelado

a arte efémera dos trajes de papel.