A UNICEF Portugal organizou uma ação de sensibilização na praia para alertar para a escassez de água no mundo. A agência das Nações Unidas desafiou as pessoas a fazerem as atividades básicas com uma quantidade mínima de água.

Em todo o mundo, estima-se em mais de dois mil milhões o número de pessoas sem acesso a água potável. As crianças africanas são as que mais sofrem.