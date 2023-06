Victor Prior, delegado regional do IPMA da Madeira, explica que a Madeira vai estar no "período mais gravoso" da tempestade Óscar entre as 15:00 horas desta segunda-feira e nas 24 horas seguintes. O arquipélago, que vai estar sob aviso vermelho, vai ser afetado por um fenómeno conhecido por "rio atmosférico".

Em entrevista na SIC Notícias, diz que se esperam valores de precipitação "muito significativos", sobretudo entre as 15:00 desta segunda-feira e as 15:00 de terça-feira, altura em que vai estar sob aviso vermelho. Estão depois previstos "aguaceiros menos frequentes".

Para já, esta segunda-feira de manhã, a Madeira ainda só tinha registado "precipitação muito fraca", com valores inferiores a 1 milímetro.

Nos últimos 60 anos, há registo de "cinco ou seis situações do género" entre maio e junho.

"Não é uma situação completamente nova na Madeira", defende o responsável do IPMA da Madeira.

As autoridades recomendam à população que evite circular em zonas monstanhosas e costeiras e alertam para o risco de derrocadas.

A tempestade Óscar deverá chegar a Portugal continental na quarta-feira, mas "com menor intensidade".

O aviso vermelho é o mais grave de uma escala de três.



"Rio atmosférico"

O arquipélago da Madeira, para onde já foram emitidos avisos vermelhos devido ao mau tempo, vai ser afetada por um fenómeno meteorológico conhecido como "rio atmosférico", "um termo que se refere a transportes de humidade numa faixa relativamente estreita, - daí o nome metafórico de 'rio atmosférico' -, em que há um transporte de humidade desde as baixas latitudes, de