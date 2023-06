Temperatura vai subir na próxima semana, mas até lá não se esqueça do guarda-chuva

O pior já passou, com o fim da passagem da depressão Óscar por Portugal, mas a chuva e a trovoada ainda vão ficar mais uns dias por todo o país.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os seguintes distritos estiveram em aviso amarelo até às 15:00 desta sexta-feira. No interior, o aviso pode mesmo prolongar-se até ao final da tarde, com queda de aguaceiros fortes acompanhados de trovoada.

Viana do Castelo

Braga

Porto

Vila Real

Bragança

Aveiro

Viseu

Guarda

Coimbra

Leiria

Santarém

Castelo Branco



Uma previsão que pode vir a acontecer em todo o país no próximo domingo. A boa notícia é que, a partir de quarta-feira, o calor deve estar de regresso.