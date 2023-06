As temperaturas vão descer ligeiramente mas o calor vai continuar. O tempo quente leva milhares de pessoas às praias, sobretudo no sul do país onde o calor aperta mais.

Apesar do calor dos últimos dias, a chuva e trovoada podem afetar sobretudo o norte e centro do país ainda durante o fim de semana, mas a partir da próxima quinta-feira, dia 22, as temperaturas vão voltar a subir. Vão rondar os 40º graus em algumas regiões do país.

As previsões do IPMA para os próximos dias.