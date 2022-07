Proteção de Denunciantes. Nova lei obriga empresas a criar canais de denúncia

São muitas vezes os trabalhadores de uma empresa os primeiros a detectar as ilegalidades cometidas no local de trabalho. Fraude fiscal, diversos tipos de abusos por parte de chefias, corrupção, entre tantas outras possíveis ilegalidades ou infrações. Mas denunciar é um passo ousado para a maioria que teme ser vítima de represálias e no limite perder o emprego. Já entrou em vigor o Novo Regime Geral de Proteção de Denunciantes que obriga as empresas a criar canais de denúncia internos protegendo o anonimato e o direito à confidencialidade por parte de quem denuncia. Um podcast da autoria de Ana Peneda Moreira com a análise de Paulo de Sá e Cunha e sonoplastia de João Martins.

