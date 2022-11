A caminho do Catar

Um Campeonato do Mundo marcado pela violação de direitos humanos. Jornalistas da SIC falam sobre a morte de milhares de trabalhadores

No último episódio deste podcast, já gravado a partir de Doha, António Reis e José Vaio falam com Nuno Luz sobre a reportagem que fizeram sobre as más condições de trabalho e as mortes de trabalhadores nos estádios do Mundial no Catar. A caminho do Catar é um podcast de Nuno Luz com sonoplastia de João Luís Amorim